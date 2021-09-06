В Челябинске прошли финальные соревнования по лапте

Команда из столицы Южного Урала заняла пятое место

В южноуральской столице на стадионе имени Колющенко прошли финальные соревнования по лапте в рамках реализации социально-спортивного проекта «Русская лапта». В решающих сражениях за победу сыграли семь команд, лучшей из которых стала сборная Пластовского района, сообщает Федерация лапты Челябинской области.

В финал соревнований пробились команды из пяти районов области: Агаповского, Еткульского, Пластовского, Красноармейского и Верхнеуральского муниципальных районов, а также сборная Челябинска. В рамках проекта все участники соревнований прошли перед финалом предварительные три этапа проекта «Русская лапта»: мастер-классы, тренировочный процесс, а также отборочные соревнования.

По круговой системе были определены победители и призеры турнира. Так, победу одержали спортсмены Пластовского района, на втором месте представители Верхнеуральского района, а замкнула тройку призеров команда Красноармейского района.

Автор: Степан Тимощук