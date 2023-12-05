В Челябинске прошла жеребьевка финала футбольного турнира на Кубок «НОВАТЭК»

В течение восьми дней областные команды будут бороться за главный трофей

Erid: 2SDnjcxHNrc



В Челябинске состоялась жеребьевка областного финала по мини-футболу на Кубок «НОВАТЭК». Турнир пройдет с 12 по 20 декабря, в нем сыграют школьные детские команды региона, а победители получат главный трофей — мини-футбольную спортивную площадку с искусственным газоном.



Матчи областного финала XII сезона Кубка «НОВАТЭК» начнутся 12 декабря. Накануне определился состав групп турнира на жеребьевке, прошедшей на Челябинском участке абонентской службы «НОВАТЭК-Челябинск» с участием юных спортсменов, а также тренеров команд.



Результаты жеребьевки смотрите на сайте соревнований, в группе «НОВАТЭК-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте партнера турнира — Министерства образования и науки Челябинской области.



Возрастное ограничение: 0+



Реклама.

Рекламодатель: ООО «НОВАТЭК — Челябинск»





