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В Челябинске состоялась жеребьевка областного финала по мини-футболу на Кубок «НОВАТЭК». Турнир пройдет с 12 по 20 декабря, в нем сыграют школьные детские команды региона, а победители получат главный трофей — мини-футбольную спортивную площадку с искусственным газоном.
Матчи областного финала XII сезона Кубка «НОВАТЭК» начнутся 12 декабря. Накануне определился состав групп турнира на жеребьевке, прошедшей на Челябинском участке абонентской службы «НОВАТЭК-Челябинск» с участием юных спортсменов, а также тренеров команд.
Результаты жеребьевки смотрите на сайте соревнований, в группе «НОВАТЭК-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте партнера турнира — Министерства образования и науки Челябинской области.
Возрастное ограничение: 0+
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