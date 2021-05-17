В Челябинске прошла «Зарядка со звездой» с чемпионом России по кикбоксингу

Мастер-класс для горожан провел призер мирового первенства Виктор Михайлов

Очередной мастер-класс в рамках проекта «Зарядка со звездой» прошел накануне в челябинском Саду Победы. Проект возобновился после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Первым его гостем стал чемпион Европы, семикратный чемпион России и призер чемпионата мира Виктор Михайлов, который и провел для всех желающих сеанс зарядки.

«Пришла группа поддержки: жена с ребенком, друзья, родители, родственники — все здесь. Захотелось провести крутую зарядку. Молодцы, что пришли в такую жару. Это популяризация спорта. Дети — наше будущее»,— подчеркнул Виктор Михайлов.

Упражнения на все группы мышц выполнили как юные, так и взрослые участники. Один из них — 87-летний Петр Некрасов. На зарядку он пришел вместе со своими внучками и справился с большинством заданий.

«Рад, что пришел на эту зарядку. И для себя, размяться. Поддерживать спортивный образ жизни. Притом что преподавал самый хороший, уважаемый парень — Виктор»,— отметил Петр Некрасов.

Организаторы подчеркнули — подобная зарядка будет проводиться каждую субботу до конца августа. Сейчас они планируют устроить опрос в соцсетях, чтобы узнать мнение людей. Отметим, проходить «Зарядка со звездой» будет не только в Тракторозаводском, но и в других районах города.