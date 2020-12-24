В Челябинске прошла церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию

В первый день соревнований определились лидеры в короткой программе у мужчин и танцах на льду

На ближайшие три дня ледовая арена «Трактор» в Челябинске стала домом фигурного катания. В четверг, 24 декабря, в столице Южного Урала официально стартовал всероссийский форум.



В середине первого дня чемпионата России состоялась церемония открытия. Зрители, пришедшие на арену «Трактор», а также подписчики «Первого областного» в социальных сетях и зрители телеканала ОТВ увидели красочное шоу, посвященное Южному Уралу. После небольшой, но яркой программы с приветственным словом выступил губернатор Алексей Текслер и президент федерации фигурного катания страны Александр Горшков. Глава региона отметил, что горд тем, что Челябинская область горда принять смотр лучших атлетов со всей страны.

«Я желаю всем участникам соревнований побед! Пусть наш южноуральский лед будет для вас счастливым. Желаю всем нашим болельщикам прекрасного настроения, замечательных эмоций. Пусть победит сильнейший!»— сказал Алексей Текслер.

Отметим, что первые выступления начались в 14:00 с короткой программы у мужчин. Также уже успели соревнования по ритм-танцу. В первой дисциплине лидерство взял Михаил Коляда, который заработал 102,48 балла и на четыре пункта обошел ближайшего преследователя — Макара Игнатова, в активе которого 98,30 баллов. Третьим с 90,88 очками стал Матвей Кондратюк. После выступления Михаил Коляда поблагодарил Челябинск за теплый прием.

«Спасибо большое всем, кто меня поддерживал. Получилось все, что запланировал, пусть неидеально. Всегда есть над чем работать»,— заявил Михаил Коляда.

Далее на лед вышли пары в дисциплине ритм-танец. Здесь лидерами стали Александра Степанова и Иван Букин, заработавшие 87,28 балла. Вторыми стали Тиффани Загорск и Джонатан Гурейро, набравшие 84,02 балла. Замкнули тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. В их активе 80,19 балла.

Добавим, прямо сейчас проходят соревнования пар в короткой программе. Сам чемпионат России продлится до 27 декабря.