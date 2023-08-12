Сегодня, 12 августа, на баскетбольной площадке Алого Поля прошел всероссийский турнир по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч». В соревнованиях приняли участие около 200 команд. Общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Победителей и призеров турнира в младших группах наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Ежегодные соревнования в этом году были приурочены ко Дню физкультурника. В турнире принимали участие все желающие, которые заранее прошли регистрацию. Баскетболисты соревновались в пяти категориях. В общей сложности в состязаниях выступило около 600 игроков и состоялось 203 игры.
«Сегодня мы проводим самый массовой и популярный баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». Он проводится по всей стране. В Челябинске любят баскетбол. Я пообщался с ребятами, у всех отличное настроение. Самое главное и самое важное, на мой взгляд, все, кто сегодня принимает участие, уже победители, потому что участвуют в этих соревнованиях. Желаю успехов всем, кто сегодня продолжает эту борьбу. Дорогие друзья, поздравляю всех с праздником баскетбола. Желаю вам новых побед», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Во всех категориях участники соревнований боролись за медали, кубки и денежные призы от региональной Федерации баскетбола. Общий призовой фонд турнира составил 100 тысяч рублей.
«Это мероприятие некий лакмус, чтобы посмотреть на то, что происходит со спортом в городе, в области и в баскетболе в частности. Почти 200 команд приняли участие, в основном это дети и подростки, которые я, надеюсь, сегодня оставили свои гаджеты, вылезли из-за компьютеров и пошли позанимались здоровым видом спорта. Подняли свое настроение и физическую силу. Ради таких людей мы проводим мероприятия», — рассказал президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.
Помимо баскетбольных соревнований на мероприятие состоялись выступления танцевальных коллективов, музыкантов, стрит-артистов, а также «конкурс снайпера», Slam Dunk Contest и Граффити Шоу. Хедлайнером соревнований стал молодежный исполнитель — Фогель. Певец выступил на сцене перед болельщиками и юными баскетболистами.
Кстати, расходы на проведение концерта Фогеля взял на себя главный партнер соревнований — спортивный комплекс «РМК-Арена», строительство которого ведется на Северо-Западе Челябинска. Известно, что представители «РМК-Арены» наградят участников соревнований в специальных номинациях, а также проведут розыгрыш призов.
Добавим, что накануне баскетбольная команда «Челбаскет» провела открытую тренировку для СМИ. Для представителей СМИ устроили большой пресс-тур по лагерю команды, где корреспонденту Первого областного удалось пообщаться с руководством клуба, тренерским штабом и новичками в составе.
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