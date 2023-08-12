В Челябинске состоялся всероссийский турнир «Оранжевый мяч» по баскетболу 3×3

Победителей соревнований наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

«Сегодня мы проводим самый массовой и популярный баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». Он проводится по всей стране. В Челябинске любят баскетбол. Я пообщался с ребятами, у всех отличное настроение. Самое главное и самое важное, на мой взгляд, все, кто сегодня принимает участие, уже победители, потому что участвуют в этих соревнованиях. Желаю успехов всем, кто сегодня продолжает эту борьбу. Дорогие друзья, поздравляю всех с праздником баскетбола. Желаю вам новых побед»,

— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Это мероприятие некий лакмус, чтобы посмотреть на то, что происходит со спортом в городе, в области и в баскетболе в частности. Почти 200 команд приняли участие, в основном это дети и подростки, которые я, надеюсь, сегодня оставили свои гаджеты, вылезли из-за компьютеров и пошли позанимались здоровым видом спорта. Подняли свое настроение и физическую силу. Ради таких людей мы проводим мероприятия»,

— рассказал президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.