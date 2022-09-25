Главная цель турнира — привлечение детей к занятиям футболом и здоровому образу жизни, адаптация ребят в социуме и воспитание в них взаимоуважения друг к другу.
В соревнованиях приняли участие восемь команд в возрасте от 12 до 14 лет из всех районов Челябинска. Вначале прошли шесть отборочных игр, а позже две финальные. Победу в турнире одержала команда Центрального района, команды советского и металлургического района заняли второе и третье место соответственно.
Все участники турнира получили медали, грамоты и фирменные футболки, а призеры награждены памятными кубками. Также всем ребятам раздавали порцию бесплатной сладкой ваты от Общественного движения поддержки гражданских инициатив и настоящий армейский хот-дог от хуторского казачьего общества «Южный».
«Наше соревнование призвано привлечь детей к систематическим занятиям футболом, а также способствовать социальной и культурной адаптации юных спортсменов. Турнир пилотный, после чего мы планируем выйти с проектом на грант губернатора Челябинской области», — рассказал председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области Сергей Смышляев.Отметим, что турнир организуют Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (при поддержке Совета отцов), Южно-Уральская железная дорога и некоммерческая организация по развитию футбола в Челябинске «Футбол Челябинска».
Напомним, что в Челябинске прошел фестиваль детского дворового футбола. На стадионе «Калибр» состоялся матч между командами «Единой России» и социально-реабилитационного центра.