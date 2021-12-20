В Челябинске с 17 по 19 декабря на базе СОК «Полет» прошел турнир по гандболу, посвященный памяти сержанта милиции Андрея Петрякова, погибшего при исполнении служебного долга. В соревнованиях приняли участие пять команд юношей 2006—2007 годов рождения, сообщает региональная Федерации гандбола.
В торжественном открытии турнира участвовали начальник управления по ФКиС Челябинска Максим Клещевников, заместитель начальника управления региональной Росгвардии Виталий Шеленков, а также президент региональной федерации гандбола, двукратный олимпийский чемпион Валерий Гопин.
В турнире приняли участие пять команд юношей 2006-2007 годов рождения из Глазова, Екатеринбурга, Снежинска, а также две челябинские команды, состоящие из воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 13 по гандболу.
По итогам трех соревновательных дней первое место в турнире завоевали гандболисты из Челябинска. Второе место у гостей из Глазова, третье — у команды из Снежинска.
Напомним, что турнир проводится второй раз. Андрей Петряков родился в Челябинске. В юношестве увлекался гандболом и поступил в институт физической культуры на специализацию «гандбол». Участвовал и побеждал во всероссийских соревнованиях в составе областной команды. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Андрей Петряков награжден орденом Мужества (посмертно).
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