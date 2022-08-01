В Челябинске прошел семейный велопарад

Участники проехали более 5 километров по городскому бору

В Челябинске у памятника Курчатову прошел семейный велопарад. Родители с детьми проехали 5 километров по городскому бору, рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.

В параде организаторы предлагали участвовать всей семьей. Детям старше 7 лет разрешили ехать на своем велосипеде, а тем, кто помладше — только в велокреслах со взрослыми. Чтобы привлечь как можно больше участников, у памятника Курчатову работало несколько велопрокатов.

Те, кто пришел без велосипедов, также могли поучаствовать в розыгрышах, мастер-классах и фотоконкурсах. За это награждали призами. Один из конкурсов — Family look, для участия в котором родители с детьми должны были одеться в одном стиле (считались любые одинаковые элементы в одежде или цвет одежды, украшение транспорта).

В челябинском велопараде поучаствовало более 200 семей.

Мероприятие устроили в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая предлагает жителям регионов России начать использовать альтернативные способы передвижения: ходьбу, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд, отказавшись от автомобилей. По итогам акции 22 сентября, в День всемирного отказа от автомобиля, организаторы объявят города-лидеры.