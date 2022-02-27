27 февраля в Челябинске в легкоатлетическом манеже УралГУФК прошел пятый кубок Бегового клуба «ChelRunners» на дистанциях 1000 и 5000 метров. Передает журналист Первого областного информационного агентства.
Кубок Бегового клуба «ChelRunners» проводится со стартовых взносов участников и поддержки спонсоров. В этом году на турнир заявилось 194 участника из Челябинской области и 10 регионов регионов страны. На соревнованиях выступили любители легкой атлетики и профессиональные спортсмены. На финише каждый участник получили памятную медаль, а победители призы и подарки.
На дистанции 5000 метров среди мужчин первое место занял Ильков Эдуард из Магнитогорска (15 минут 08 секунд), тем самым установив рекорд соревнований. А среди женщин первое место заняла Мастер спорта Международного класса, рекордсменка России в суточном беге челябинка Александра Овсянникова (18 минут 58,9 секунды).
Быстрее других на дистанции 1000 метров среди мужчин был Евгений Чуфаров (2 минуты 36,3 секунды), а у женщин первой финишировала Злата Волокитина (3 минуты 08,3 секунды).
«В этому году мы впервые провели соревнования в манеже УралГУФК, до этого четыре года турнир проходил в ЮУРГУ. Количество участников увеличилось до 200 человек. Спортсмены приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Тверской и Свердловской области. Всем участникам понравилась организация соревнований, спортсмены поблагодарили нас. Всего было 13 забегов: восемь на 5000 метров и пять на 1000 метров», — рассказал главный судья соревнований Станислав Реутов.
Прошедшие соревнования уникальны. Таких легкоатлетическом манеже в нашей стране очень мало. Доступны они прежде всего для профессиональных спортсменов.
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