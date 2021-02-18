В Челябинске прошел первый тур II этапа лиги дзюдо «Триумф Energy»

Турнир состоялся в формате «стенка на стенку»

Первый тур II этапа детской лиги дзюдо «Триумф Energy» состоялся в Челябинске. На татами регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера вышло 15 команд в возрасте до 15 лет из семи регионов России.



Состязания проходили в формате «стенка на стенку», каждая из команд провела по пять встреч. Выиграть все, как рассказали ИА «Первое областное» в ЦОП по дзюдо имени Миллера, удалось магнитогорскому клубу «Цунами», «Родине» из Екатеринбурга и СШОР «Локомотив» Челябинска.

«„Цунами“ взял верх с одинаковым счетом 6:3 над курганским „Медведем“, пермским „Барсом“, „Викторией“ из Екатеринбурга и нижнетагильским „Уральцем“. А его пятому сопернику из Тюмени, который не приехал на тур, было засчитано техническое поражение за неявку. „Локомотив“ выиграл со счетом 7:2 у „Уральца“ и тюменской Golden Team, одолел „Олимп“ из Сургута и челябинский „Ичибан“, 5:4, а также разгромил сборную Центра дзюдо Дениса Ярцева, 9:0»,— сообщили ИА «Первое областное» в ЦОП по дзюдо имени Миллера.

Отметим, II тур с участием команд Уральского дивизиона состоится 20 марта в Тюмени, третий пройдет в апреле в Екатеринбурге. По итогам трех туров определится восемь сильнейших команд. Именно они поспорят за путевки в суперфинал лиги дзюдо «Триумф Energy» в Симферополе.