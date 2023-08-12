В Челябинске прошел первый фестиваль адаптивных видов спорта для участников СВО

Военным показали возможности более чем 20 дисциплин

На челябинском стадионе им. Елены Елесиной прошел первый в регионе фестиваль адаптивных видов спорта для участников спецоперации. Военным с различными травмами продемонстрировали более 20 дисциплин, которые можно выбрать для реабилитации, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы показать людям, которые возвращаются с СВО с тяжелыми травмами, что у нас есть широкие возможности для реабилитации в сфере спорта», — отметил министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

Александр Гриб добавил, что у региона серьезные достижения в сфере адаптивного спорта. В ближайшее время министерство подпишет соглашение с фондом «Защитники Отечества», которое поможет активнее вовлекать в спорт вернувшихся домой участников СВО.

Для военных организовали демонстрационные площадки по каждой из дисциплин: стендовой стрельбе, пулевой стрельбе, дзюдо, самбо, легкой атлетике, армрестлингу, плаванию, баскетболу на колясках, пауэрлифтингу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, фехтованию на колясках, паратхэквондо, паракарате, керлингу на колясках, конному спорту, следж-хоккею, горнолыжному спорту, спортивной гимнастике и настольным играм.





«Если у вас есть боевые товарищи, которые сейчас передвигаются на коляске, у нас есть для них керлинг на колясках. Приглашайте их заниматься», — зазывал ведущий мероприятия, переходя между площадками.

Для демонстрации собрались представители каждого вида спорта. Военные могли пообщаться и узнать тонкости дисциплины.

«Условий сверхъестественных для занятий не надо. Главное — желание. У нас можно заниматься с поражением верхних конечностей», — поделился тренер секции по паратхэквондо Георгий Лолуа.





Многие военные, некоторые из них — с протезами конечностей, активно участвовали в обсуждениях и сами брались за спортивные снаряды.

«Понравился армрестлинг, настольный теннис… Нужно физически тяжелое совмещать с более легким. Разгружать себя я думаю в теннисе, а можно попробовать еще и дартс», — подвел личный итог фестиваля Владимир Забегаев.





Военный уверен, что подобные мероприятия важны, в первую очередь, для морального здоровья. По словам Владимира Забегаева, иногда случается так, что у ветеранов нет близких, а боевые товарищи не могут быть рядом ежедневно. Погружение в разные дисциплины, спортивный азарт и командный дух могут стать лучшей реабилитацией.