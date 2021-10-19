С 15 по 17 октября, во дворце спорта «Юность» состоялись предсезонные соревнования по хоккею среди лучших студенческих команд региона, приуроченные к Дню отца. За звание сильнейшей команды региона боролись «Политехник», УралГУФК, МГТУ им. Носова и «Лесорубы» УГЛТУ, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На торжественном открытии участников соревнований приветствовали заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев.
«Челябинск, безусловно, является одним из самых хоккейных регионов России, поэтому на Южном Урале студенческому хоккею уделяется особое внимание. В этом году мы провели турнир среди лучших уральских студенческих команд, и то, что интрига сохранялась до самого финала, говорит о том, что студенческий хоккей в Челябинской области находится на высоком уровне. Надеюсь, что турнир станет традиционным, и каждый год будет собирать на трибунах все больше зрителей», — рассказал министр по физической культуре и спорту Челябинской области Максим Соколов.
Три команды набрали одинаковое количество очков, только по дополнительным показателям определились призеры. Четвертое место заняла команда МГТУ им Носова, проигравшая все свои матчи. Третье место — УГЛТУ, второе — Политехник и первое — УралГУФК.
«В целом турнир понравился, команды забили много голов, и места по турнирной таблице распределились в последний игровой день. Первую игру уступили, сделали перестановки и одержали две победы. Для того чтобы занять первое место не хватило одной заброшенной шайбы. Очень хорошо, что две игры сыграли на ноль», — отметил главный тренер ХК «Политехник» Артем Плетнев.
По итогам соревнований лучшим защитником турнира был назван Кирилл Соловьев (Политехник), лучшим нападающий стал Александр Устюжанин (УралГУФК), а лучшим вратарем — Павел Лавриненко (УГЛТУ).
Автор: Степан Тимощук.
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