В Челябинске прошел областной чемпионат по боксу

Победители отправятся на всероссийский турнир

«Бои, хотя и проходили без зрителей, были яркие, красочные и конкурентные. Теперь победителей ждет чемпионат Урала»,

— поделился старший тренер Центра спортивной подготовки Фаригат Касымов.