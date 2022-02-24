Во дворце спорта «Динамо» прошел чемпионат Челябинской области по боксу. Участие в нем приняли боксеры из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Трехгорного в возрасте от 19 до 40 лет. Спортсмены боролись за чемпионский титул в 13 весовых категориях, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

«Бои, хотя и проходили без зрителей, были яркие, красочные и конкурентные. Теперь победителей ждет чемпионат Урала»,— поделился старший тренер Центра спортивной подготовки Фаригат Касымов.
Отметим, что чемпионат Уральского федерального округа пройдет в Нижневартовске в середине апреля, победители отправятся уже на чемпионат России.

Напомним, сборную Челябинской области по боксу возглавил Фаригат Касымов. Также южноуральский боксер Эдмонд Худоян выступит на международном турнире «Кубок Странджа» в составе сборной России.