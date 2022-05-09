В Челябинске прошел межрегиональный турнир по тхэквондо, посвященный Дню Победы

Его провели также в честь 100-летия Чеченской государственности

В преддверии празднования 9 мая, на площадке легкоатлетического манежа Уральского Государственного университета физической культуры состоялся Межрегиональный турнир по тхэквондо в честь 100-летия Чеченской государственности, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Турнир традиционно начался с приветственных слов гостей и парада спортсменов. Заместитель председателя Законодательного Собрания Олег Гербер пожелал участникам «больших-больших побед и достижений», после чего уроженец Чечни, ныне Заместитель начальника управления Росгвардии Челябинской области по военно-политической работе полковник Лом-Али Дааев торжественно поднял Российский флаг.

«Сейчас международное сообщество не дает выступать нашим спортсменам под нашим флагом, стараются ослабить наш дух, а такие мероприятия как сегодня нас объединяют и вдохновляют на победы. Это очень важно для всей России», — прокомментировал после открытия Лом-Али Дааев.

Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Центром области стал город Грозный. В 1934 году Чеченская и Ингушская автономии были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, которая в 1936 году была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР.

«Стоит отметить, что между правительствами Челябинской области и Чеченской Республики заключено соглашение, которое предусматривает многостороннее сотрудничество, а также проведение ряда совместных мероприятий. Сегодня мы присутствуем на одном из них. Ребята, приехавшие сюда, должны показать свои лучшие качества, которые воспитывает этот вид спорта: стойкость, профессионализм, смелость и отвагу», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Всего в турнире приняли участие 163 спортсмена, выступающих в разных весовых и возрастных категориях. Участники прибыли из Свердловской, Курганской и Тюменской областей, а также из Республик Башкортостан и Татарстан.

«Такие мероприятия призваны служить для сближения братских народов, ведь сила России заключается в многообразии этносов, которые живут на ее огромной территории. Уверен, что эти соревнования станут доброй традицией и займут достойное место в спортивной жизни региона», — считает представитель главы Чеченской Республики Арби Яхъяев.