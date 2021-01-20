В Челябинске прошел Мемориал Лукашевича и Середкина по прыжкам в высоту

Победителями соревнований стали Мария Ласицкене и Михаил Акименко

Традиционный, уже 39-й по счету, Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом прошел в Челябинске. Состязания состоялись в УСК УралГУФК. В главных видах программы победы одержали звезды российской легкой атлетики — Мария Ласицкене и Михаил Акименко.



«Главной звездой челябинского турнира стала, конечно же, Мария Ласицкене — первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF. Накануне старта она сообщила журналистам на пресс-конференции, что ставит перед собой задачу показать на Мемориале достойный результат и порадовать болельщиков красивыми прыжками. В целом ей это удалось. Мария победила с результатом 1,92 метра, что для старта сезона вполне неплохо. Кстати, ее личный рекорд в помещениях — 2,05 метра, который был установлен на турнире „Русская зима — 2020“»,— сообщили ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

Второе место в женских прыжках в высоту досталось Кристине Короевой, которой покорилась отметка в 1,90 метра. На третью строчку, с таким же результатом, забралась Дарья Слепова, которая уступила конкурентке после нескольких попыток. В мужских стартах успешнее всех выступил Михаил Акименко, взявший результат в 2,28 метра.

«Второе место занял победитель зимнего чемпионата Европы — 2015 Даниил Цыплаков — 2,26 метра, третье — бронзовый призер чемпионата мира — 2019 Илья Иванюк — 2,23 метра. Соревнования в прыжках с шестом проходили в формате „Битвы полов“ — женщины состязались с мужчинами, имея гандикап в один метр. Победителем стал Виктор Пинтусов — 5 метров 72 сантиметра. Второй стала Аксана Гатауллина — 4 метра 67 сантиметров. Третье место заняла Полина Кнороз — 4,62 метра»,— добавили представители Минспорта.

Добавим, челябинские соревнования, по уже сложившейся традиции, открыли легкоатлетический сезон у прыгунов-высотников. В соревнованиях не приняли участие Анна Чичерова, которая простудилась накануне Мемориала, и Тимур Моргунов, не до конца оправившийся от старой травмы.