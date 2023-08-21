В Челябинске прошел Кубок Законодательного собрания по мини‑футболу

Победителем турнира среди любительских команд стал клуб «Метар»

«За семь лет в турнире приняли участие почти 2500 команд, около 30 000 футболистов вышли на поле, чтобы показать свое мастерство и продемонстрировать волю к победе. В этом году участниками отборочных турниров стали 338 команд — это более 4000 спортсменов. Уверен, что участники соревнований продемонстрируют командный дух, а зрители увидят красивую, честную и бескомпромиссную борьбу. Всем удачи и победы»,

— отметил Олег Гербер.

На челябинском стадионе «Центральный» в седьмой раз прошли соревнования Кубок Законодательного собрания по мини-футболу. В финальном этапе турнира выступали 16 команд. Победителем соревнований стала команда «Метар» из Челябинска, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.Более 300 команд из Челябинской области на протяжении трех месяцев боролись за выход в финальный этап соревнований. Турнир стал самым большим по количеству участников среди мини-футбольных команд, проходящим в нашем регионе.На поле стадиона «Центральный» за Кубок Законодательного собрания сражались 16 команд. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Законодательного собрания Олег Гербер, министр физической культуры и спорта Александр Гриб и другие почетные гости.В этом году победителем турнира стала команда «Метар» из Металлургического района Челябинска. Второе место у коллектива «ВШЦ» из Магнитогорска, третье — у футбольного клуба «Кунашак».В предыдущие годы кубок по мини-футболу увозили команды из Магнитогорска. В 2015 и 2016 годах победителем турнира становилась команда «ММК-Курорт», а с 2018 по 2019 год — «Стальные львы». В 2017 году в борьбе за кубок лучшими стали «Слепые совы» из Копейска. В 2022 году победу одержала команда «Академия» из Златоуста.