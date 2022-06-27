В Челябинске прошел финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Команды-победители получили путевки на всероссийский турнир

В Челябинске в спортивном комплексе «Лидер» состоялся финал II этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2007—2008-го, 2009—2010-го и 2011—2012 годов рождения. Команды-победители получили путевки на всероссийские финалы, сообщает региональный Минспорт.



В течение всего июня 47 футбольных команд в трех возрастных группах определяли сильнейшие коллективы. Чтобы завоевать путевку в финал областного турнира, в Магнитогорске, Миассе и Челябинске прошли три отборочных этапа.



В первый день финала в соревнованиях среди младшей возрастной категории приняли участие три команды из Саткинского и Карталинского муниципальных районов, а также Копейского городского округа. Победителем стала команда «Путь чемпионов» из Сатки. Также в этот же день выявили сильнейшего среди команд юношей 2009—2010 годов рождения. Первое место также завоевала саткинская команда «Путь чемпионов».



В заключительный день финальных соревнований на футбольное поле вышли 4 команды старшей возрастной группы, 2007—2008 годов рождения, Карталинского, Сосновского муниципальных районов, Кыштымского и Челябинского городских округов. Победителем стала команда «Локомотив» из Карталинского района, челябинская команда «Метеорит» стала серебряным призером.



Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе были награждены кубками, медалями и грамотами регионального Минспорта, а чемпионы завоевали путевку на всероссийские финалы в каждой из возрастных групп.



Напомним, что всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» — самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу, созданный в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Многие известные советские и российские футболисты на заре своей карьеры были его участниками.

