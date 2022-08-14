В Челябинске прошел Фестиваль дворовых видов спорта

Жители города могли проверить свою силу и ловкость на разных площадках

Сегодня, 14 августа, в челябинском ЦПКиО им. Гагарина прошел первый Фестиваль дворовых видов спорта, посвященный Дню физкультурника. Одновременно на нескольких площадках все желающие могли испытать свою силу, ловкость и сноровку в спортивных играх, которые были популярны и востребованы у молодежи в советскую эпоху, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Физическая культура и спорт не стоят на месте, видоизменяются и прогрессируют. Одни виды спорта теряют в массовости и популярности, другие получают новое движение и развитие. А некоторые игры и вовсе перестают быть актуальными, становятся неизвестными современным мальчишкам и девчонкам. Но они могут обрести новую жизнь, если рассказывать о них, знакомить и обучать современную молодежь. Именно в этом и заключался главный смысл прошедшего Фестиваля дворовых видов спорта — познакомить всех желающих с теми играми, в которые играли наши мамы и папы, бабушки и дедушки.

«Нужно приобщать детей к занятиям физической культурой. Не все они могут быть чемпионами и успешными спортсменами, но должны вести активный и здоровый образ жизни. Эти старые и забытые дворовые игры и призваны заинтересовать ребят, помочь им найти для себя что-то новое», — добавляет начальник Управления по ФКиС Администрации Челябинска Максим Клещевников.

Основное действие разворачивалось на сцене, на которой выступили со своими номерами представители разных видов спорта. В конкурсах на силу, ловкость и выносливость могли принять участие все желающие. А рядом со сценой были оборудованы несколько локаций, где дети и знакомились с дворовыми играми. Помогали им в этом инструктора «Спортивного города».

Среди этих игр — игра в «квадрат», вышибалы, резиночка, классики, «банка», городки. Рядом с ними были оборудованы и площадки для популярных у современной молодежи брейкданса и воркаута. Тут же можно было попробовать свои силы в поднятии гири. Наиболее активные участники получили небольшие призы и спортивные подарки.