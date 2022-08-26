Сегодня, 26 августа, в Челябинске на стадионе «Калибр» прошел региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В рамках соревнований состоялся дружеский матч сборной «Единой России» и команды «Курчатовец» из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В команду «Единой России» вошли депутаты Государственной думы, Законодательного собрания Челябинской области, министр физической культуры и спорта региона и председатель региональной Контрольно-счетной палаты. Победу в матче одержала команда «Единой России» со счетом 3:1.
«Рад приветствовать всех на традиционном турнире по футболу. Сегодня вы все приехали к нам практически со всех городов и районов Челябинской области. Хочу пожелать вам провести турнир без травм, и пусть победит сильнейший, который сможет представлять нашу область на федеральном уровне. Особую благодарность хочу выразить тренерам, которые готовят подрастающее поколение, вкладывают все свои силы, свою душу для того, чтобы будущее нашей страны было здоровым и сильным», — рассказал председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.
Отметим, что первый этап Всероссийского фестиваля прошел в муниципальных образованиях в мае и июле этого года. Сегодня состоялся второй этап, в котором приняли участие 13 команд мальчиков и 6 женских коллективов от 13 до 14 лет. В общей сложности прошло 33 игры. Команда-победитель будет представлять регион на финальном этапе соревнований, который пройдет в Казани с 10 по 15 октября 2022 года.
«Этот турнир традиционный и проходит в рамках проекта „Детский спорт“ партии „Единая Россия“. Все команды, которые участвуют в турнире, являются дворовыми, они собираются именно по этому признаку. Ребята играют в доброй, душевной обстановке, и каждый получит памятные призы. Здесь нет проигравших, потому что все ребята у нас победители, так как они выбрали спорт и здоровый образ жизни», — отметил депутат Челябинской городской думы, региональный координатор проекта «Детский спорт» Денис Лапотышкин.
Организаторами мероприятия стали Региональное отделение партии «Единая Россия», областное государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» и Областная детско-юношеская спортивная школа.
Напомним, хоккеисты «Трактора» проиграли команде регионального правительства в футбольном матче. Поединок прошел в рамках Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка», который в 20-й раз проводится в южноуральской столице.
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