В Челябинске прошел фестиваль детского дворового футбола

На стадионе «Калибр» состоялся матч между командами «Единой России» и социально-реабилитационного центра

«Рад приветствовать всех на традиционном турнире по футболу. Сегодня вы все приехали к нам практически со всех городов и районов Челябинской области. Хочу пожелать вам провести турнир без травм, и пусть победит сильнейший, который сможет представлять нашу область на федеральном уровне. Особую благодарность хочу выразить тренерам, которые готовят подрастающее поколение, вкладывают все свои силы, свою душу для того, чтобы будущее нашей страны было здоровым и сильным»,

— рассказал председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

«Этот турнир традиционный и проходит в рамках проекта „Детский спорт“ партии „Единая Россия“. Все команды, которые участвуют в турнире, являются дворовыми, они собираются именно по этому признаку. Ребята играют в доброй, душевной обстановке, и каждый получит памятные призы. Здесь нет проигравших, потому что все ребята у нас победители, так как они выбрали спорт и здоровый образ жизни»,

— отметил депутат Челябинской городской думы, региональный координатор проекта «Детский спорт» Денис Лапотышкин.