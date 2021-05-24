В Челябинске прошел четвертый летний фестиваль дзюдо

Спортивный праздник состоялся в Центре олимпийской подготовки имени Миллера

В Челябинске состоялся большой спортивный праздник для любителей дзюдо — четвертый летний фестиваль клуба «Ичибан». Местом его проведения стал Центр олимпийской подготовки имени Александра Миллера.

В первый день масштабного праздника состоялись мультиспортивные соревнования «Приключения Дзюдоленда» для детей 4—8 лет и состязания «Семья чемпионов», в которых приняли участие около 100 семей. Торжественное открытие фестиваля началось с парада участников и танцевального флешмоба.

На торжественной церемонии выступила и председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер. Общественный деятель подчеркнула, что провести спортивный праздник удалось благодаря клубу «Ичибан» и его руководителю Кириллу Денисову, который является идейным вдохновителем мероприятия. Ирина Текслер также отметила главную особенность летнего фестиваля — семейность. По словам председателя попечительского совета федерации дзюдо региона, именно на этом построен клуб «Ичибан», а совместный тренировочный процесс объединяет всех членов семьи.

«Это не просто соревнования, это фестиваль, и фестиваль очень семейный. Мне это очень близко, потому что ядром соревнований является семейность. Это очень необычно, но мы знаем, что именно на этом и построен клуб „Ичибан“. Я не впервые в гостях у этого клуба, и то, как объединяет семью совместный процесс тренировки, — наверное, в другом процессе такого нет. Это взаимопонимание без слов, это очень сплачивает семью. Я на себя примеряла какие-то упражнения, думала, что смогла бы сделать. И конкуренцию этим детям невозможно составить, они же здесь занимаются по четыре года и четко все делают»,— подчеркнула Ирина Текслер.

Фестиваль дзюдо прошел в Челябинске впервые спустя полтора года, отметил руководитель клуба «Ичибан» Кирилл Денисов. Он подчеркнул, что участники спортивного праздника с каждым годом становятся все сильнее, и поблагодарил родителей юных дзюдоистов, участвующих в турнире «Семья чемпионов».

«Родители тоже „заходят“ в дзюдо. У нас некоторые мамы и папы сдают на желтый пояс, кто-то на оранжевый пояс. Мы стараемся быть в этой концепции — больше чем клуб, стремимся не только к высоким спортивным результатам, но и стремимся сделать дзюдо более массовым», — отметил Кирилл Денисов.

Отметим, во второй день фестиваля прошел турнир по борьбе среди воспитанников клуба «Ичибан». На татами вышли юные спортсмены 2006—2014 годов рождения. Они боролись в двух направлениях: борьба в стойке и борьба в партере. По сообщению организаторов, всего в турнире выступило около 800 спортсменов со всей Челябинской области.