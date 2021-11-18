Впервые в Челябинске с 13 по 17 ноября в ЛК им. Е. Елесиной состоялся чемпионат России и первенство России по дартсу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Организатором выступило Челябинское региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА, провести мероприятие помогла ЧГФСОО «Федерация дартс».
Дартсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из Челябинской области заняли почетное второе место в общекомандном зачете чемпионата. Лидером командного зачета стала команда Красноярского края, а третье место у Хабаровского края.
В первенстве России по дартсу юниорки и юниоры Челябинской области заняли абсолютное лидерство. Команда из Магнитогорского МОУ С(К)ОШИ № 3 завоевала 20 наград разного достоинства, из них в четырех дисциплинах она завоевала золотые медали.
Отметим, что соревнования прошли с учетом антиковидных рекомендаций с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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