В Челябинске прошел благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»

Участниками мероприятия стали 90 спортсменов

В челябинском парке Гагарина прошел благотворительный фестиваль «Гимнастика добра». Каждый раз он становится местом для семейного праздника и улыбок детей. В этом году мероприятие было приурочено к чествованию олимпийских чемпионов — впервые за 25 лет сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье. Пасмурная погода не помешала желающим прийти в парк Гагарина и стать участниками спортивного торжества. На мероприятии также побывала и журналист ИА «Первое областное».

Показательные выступления

Всем прохожим рядом с парком им. Гагарина были слышны громкие биты музыки. Ветреная погода будто способствовала распространению праздника — с каждой минутой зрителей возле главной сцены становилось все больше.

Началось мероприятие с дружного крика «Россия», к которому подключились все от мала до велика. Всем сразу стало ясно — сегодняшний праздник в честь долгожданного гимнастического «золота» на Играх. Пока люди ликовали, на сцену подтянулись выступающие спортсмены — гимнасты школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике. Они показали великолепные трюки и приковали к себе внимание всех камер.

На смену мужчинам пришли миниатюрные девочки с тяжелым сооружением. Оказалось, что это был атрибут для акробатического номера эстрадно-цирковой студии «Дебют». Дуэт спортсменок, кажется, смог восхитить публику — провожали их со сцены самыми бурными аплодисментами.

«Зарядка с чемпионом» и куча мороженого

После творческой части необходимо было размять не только хлопающие руки, но и все тело. Именно с этой целью на сцену вышел титулованный челябинский кикбоксер Никита Павлов. Он мгновенно собрал вокруг себя толпу резвых ребятишек, готовых делать погоду чуть теплее. Разминка шеи, плеч, рук и всего тела — все, можно продолжать смотреть на творчество спортсменов из зала. Но не тут-то было. Организаторы мероприятия решили восполнить баланс энергии и угостить присутствующих вкусным мороженым от партнеров праздника. Довольные малыши и их родители приготовились чествовать одну из главных звезд челябинского спорта. Ближе к Олимпиаде

На сцену для торжественного открытия вместе с руководителями регионального Законодательного собрания пригласили и серебренного призера Олимпийских игр-2020 по тхэквондо Татьяну Минину. Все зрители устремили на нее не только свой взгляд, но и объективы телефонов.

«Очень рада, что такие мероприятия вообще есть в Челябинске и они организовываются с благотворительной целью. Мне приятно быть причастной к этому спортивному событию и как-то помочь другим людям», — сказала олимпийский призер по тхэквондо Татьяна Минина.

Оказалось, что девушка в детстве занималась художественной гимнастикой, но ее переход в мир единоборств изменил положение вещей — она поняла, что тхэквондо ей нравится больше. После Игр спортсменке удалось отдохнуть, но появилась новая «работа». Общественное внимание к ней и ее спорту возросло и, по словам Татьяны, она рада, что тхэквондо стало развиваться и становиться популярным.

Финал спортивного праздника

После открытия началась еще большая «движуха»: стартовали конкурсы, раздача подарков и появилось новое пространство. Им стала огромная интерактивная площадка, на которой можно было попробовать свои силы в гимнастике. Под присмотром тренеров дети выполняли спортивные элементы. Были даже те, кто после такого своеобразного дебюта подходил и узнавал, где и как можно записаться в секцию по спортивной или художественной гимнастике.

«Посмотрим, как отреагируют люди — понравится ли им мероприятие в таком формате. Если да, то будем думать о дальнейшем его развитии и проведении», — рассказал о планах организатор Иван Новиков.

Напомним, что благотворительный фестиваль «Гимнастика добра» был направлен на сбор средств для общественного движения онкобольным детям «Искорка Фонд». Все полученные средства пойдут на лечение мальчика Данила из Златоуста.

Автор: София Поромова