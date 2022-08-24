В Челябинске проходят детские областные шахматные первенства. В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки в возрасте до 11 лет и до 13 лет, а также юноши и девушки до 15, до 17 и до 19 лет. В филиале челябинской спортшколы № 9 248 юных участников борются за победу в первенстве, сообщает региональный Минспорт.
Главные областные детские шахматные старты традиционно проводятся в трех программах: классическая, быстрая и блиц. Участниками соревнований стали шахматисты из 16 муниципалитетов региона. Кроме медалей будущие чемпионы разыгрывают путевки на первенство УрФО — 2022 и Всероссийские соревнования «Первая лига» — 2023. Главный судья соревнований — международный арбитр Евгений Сомкин. Итоги классической программы будут подведены 26 августа.
Напомним, что челябинский студент стал победителем шахматного турнира, посвященного памяти Виктора Давыдова. Евгений Полосин выиграл мужские состязания, Екатерина Кабанова из ХМАО — женские.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес