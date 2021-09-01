В Челябинске произвели отбор лучших шахматистов на первенство УрФО

Региональный турнир собрал более 200 спортсменов

В южноуральской столице завершился турнир по шахматам, в котором приняли участие сильнейшие юные спортсмены области. На нем выступили более 200 мальчишек и девчонок, лучшие из которых теперь отправятся на первенство УрФО, сообщает региональная федерация шахмат.



В первенстве Челябинской области по шахматам выступали спортсмены из 14 городов. Звание сильнейших определялось в нескольких возрастных группах: мальчики и девочки до 11 и 13 лет, а также юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет.



Шахматисты продемонстрировали свои таланты в трех видах: «классические шахматы», «быстрая программа» и «блиц». В каждой программе были разыграны 10 комплектов наград.



Большая часть наград первенства традиционно осталась в Челябинске у воспитанников СШ № 9 по шахматам и шашкам. Наши шахматисты показали отличные результаты во всех трех программах. Особенно стоит отметить абсолютного победителя первенства Дениса Даниленко, не знавшего себе равных в группе «юноши до 17 лет». Воспитанник тренера Елены Маценко в каждой программе не только опередил сверстников по количеству очков, но и показал в каждом турнире абсолютный результат, выиграв все 29 партий.



Напомним, что победители получили не только медали, но также путевки на первенство УрФО — 2021 и Всероссийские соревнования «Первая лига» — 2022.



Автор: Степан Тимощук

