В Челябинске пожизненно дисквалифицировали футболиста, избившего темнокожего арбитра

Об этом объявил контрольно-дисциплинарный комитет Северо-западной лиги

«Решение КДК по матчу ФК „Бажова“ — „Катрен“: Телмана Снджояна (ФК „Бажова“) — пожизненно отстранить от участия в „Северо-Западной лиге 8×8“. Наложить штраф на команду ФК „Бажова“ в размере 5 тысяч рублей»,

— отметили в официальной группе лиги во «ВКонтакте».