Футболист любительской команды «Бажова», который накануне избил темнокожего арбитра в Северо-западной лиге Челябинска, пожизненно дисквалифицирован. Об этом объявил контрольно-дисциплинарный комитет лиги.

«Решение КДК по матчу ФК „Бажова“ — „Катрен“: Телмана Снджояна (ФК „Бажова“) — пожизненно отстранить от участия в „Северо-Западной лиге 8×8“. Наложить штраф на команду ФК „Бажова“ в размере 5 тысяч рублей», — отметили в официальной группе лиги во «ВКонтакте».
Напомним, что вчера, 22 августа, команды «Бажова» и «Катрен» проводили матч в рамках 18-го тура Северо-западной лиги Челябинска. Во втором тайме нападающий клуба «Бажова» Титал Снджоян получил красную карточку. Решение камерунского арбитра Жоржа Максима разозлило капитана команды Телмана Снджояна, который является братом удаленного игрока.

После словесной перепалки Телман стал избивать судью. Однако Жорж решил принять бой и встал в рукопашную стойку. Силы оказались неравны, и футболист повалил арбитра на газон. Серьезных травм никто не получил. По итогу матча команда «Бажова» все равно проиграла. Судья не стал писать заявление на обидчика.