В Челябинске поздравили с 30‑летним юбилеем городской совет ветеранов спорта

Его активную работу отметили накануне Дня физкультурника

Сегодня, 12 августа, в администрации Центрального района Челябинска состоялось праздничное мероприятие, посвященное 30-летию образования городского совета ветеранов спорта. Региональный Минспорт и управление по ФКиС Челябинска вручили благодарственные письма и грамоты активистам ветеранского движения и проявившим себя спортсменам, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ветеранский спорт играет важную роль в спортивной жизни региона. Ровно 30 лет назад инициативная группа основала совет ветеранов физической культуры и спорта при администрации города Челябинска. Первым его руководителем стал Евгений Козлов, участник Великой Отечественной войны, лауреат городского конкурса «Человек года» в номинации «Ветеранское движение». А затем 18 лет организацией руководила Анастасия Арепина.

«Анастасия Матвеевна сделала очень многое для развития ветеранского спорта в Челябинске. Именно при ней стали проводиться городская и областная спартакиады ветеранов, по ее инициативе была организована Спартакиада пенсионеров России. Ей удалось построить правильные и хорошие взаимоотношения с администрацией города Челябинска. Сейчас ее дело продолжаю я со своими коллегами-единомышленниками. Стараемся не опускаться ниже заданной планки», — говорит председатель Челябинского совета ветеранов спорта Алексей Русаков.

По словам спортивного руководителя, ветеранское движение в регионе и сейчас играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, продолжает активно и бурно развиваться. В течение года проводятся областные спартакиады по различным видам спорта, проводится множество спортивных мероприятий для подрастающего поколения. Стараются южноуральские спортсмены выезжать и на всероссийские состязания среди ветеранов.

«Стараемся идти в ногу со временем, соответствовать современным тенденциям — быть в хорошей физической форме и показывать достойный пример молодежи. Приятно радует то, что нам идут навстречу, помогают организовать хорошие турниры для подрастающего поколения. Мы находим отклик на свои предложения и начинания», — говорит неоднократный чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов Валерий Плотников.

Завершилось мероприятие вручением кубков и медалей отличившимся командам на городской спартакиаде ветеранов спорта и фотографированием на память.