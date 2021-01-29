В Челябинске появится школа футбольного «Локомотива»

Приоритетной задачей проекта станет поиск молодых спортсменов

В Челябинске появится футбольная школа московского «Локомотива». Первые занятия в ней пройдут уже в это воскресенье, 31 января. Открытие школы «железнодорожников» стало частью плана клуба и РЖД по популяризации «Локомотива» в регионах. Также она должна помочь команде в поиске молодых футболистов.



Школа будет базироваться на стадионе «Локомотив». Как говорит руководитель проекта по развитию футбольных школ «Локомотива» в России Арам Айрапетян, проект «железнодорожников» будет коммерческим, а основной задачей станет поиск молодых игроков. При нынешней системе молодые футболисты сами приезжают в Москву, и многие из них не проходят отбор, а новая модель позволит воспитывать их в комфортных условиях и отправлять лучших в академию клуба.

«Цель проекта — развитие коммерческой селекции. У РЖД есть большая инфраструктура, было принято решение сделать „народный проект“ для популяризации клуба в России. Дети будут заниматься под руководством тренеров, а в случае переезда в Москву у них будет маленький период адаптации. Плюс мы налаживаем коммерческую селекцию и даем возможность любому тренироваться в школе „Локомотива“. Хотим сделать так, чтобы в год несколько футболистов уезжало в Москву», — заявил ИА «Первое областное» Арам Айрапетян.

Помимо этого, планируется открытие собственного манежа. В нем будут заниматься воспитанники команды. В качестве первостепенной задачи в «Локомотиве» видят именно поиск детей в регионах. Объяснил Арам Айрапетян и то, почему школа появилась в Челябинске. По его словам, именно южноуральская сторона проявила инициативу в переговорах.

«Представители разных городов, те, кто был заинтересован в открытии школы, прислали нам заявки. Из-за пандемии возникли определенные сложности, но Челябинск сказал, что обеспечит все меры безопасности. И в итоге решили открыть школу 31 января. Челябинск проявил максимальную инициативу при подготовке»,— добавил Арам Айрапетян.

Добавим, что сейчас в Челябинске есть футбольная академия другой московской команды, которая клубом реализуется совместно с сетью детских футбольных школ. Она, в отличие от школы «Локомотива», развивается по системе франшизы.