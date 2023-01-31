В Челябинске появился первый мастер спорта по ушу

Никите Швареву вручили удостоверение на чемпионате УрФО

В челябинском Дворце спорта «Метар-спорт» прошли чемпионат и первенство УрФО по бесконтактным видам ушу. За медали сражались более 260 участников из семи регионов России. По итогам соревнований в Челябинской области появился первый мастер спорта по ушу Никита Шварев, также южноуральские спортсмены стали лучшими в общекомандном зачете в дисциплине юнчуньцуань, сообщает региональный Минспорт.



В соревнованиях выступали, как самые юные спортсмены 7-8 лет, так и уже опытные и титулованные бойцы. Среди мужчин выступили пятикратный чемпион мира, обладатель премии «Золотой пояс» Олег Хандешин, многократный чемпион мира и Европы Андрей Морковкин. В женском турнире выделялись многократные победительницы первенств и чемпионатов России Ульяна Тиунова, Дарья Семенова и Екатерина Мальцева.



Кроме того, в Челябинской области появился первый мастер спорта по ушу. Челябинец Никита Шварев, студент второго курса кафедры Теории и методики оздоровительных технологий и физической культуры Востока УралГУФК, выступающий в дисциплине таолу, официально получил почетное звание.



Отметим, что маме Никиты — Анне Шваревой на церемонии открытия вручили удостоверение судьи Всероссийской категории. Она стала первым судьей данной категории на Южном Урале.



Всего на турнире было разыграно 275 золотых, 220 серебряных и 195 бронзовых медалей в дисциплинах таолу, кунг-фу и юнчуньцуань. По итогам соревнований южноуральские спортсмены стали первыми в общекомандном зачете в дисциплине юнчуньцуань и завоевали бронзу в кунг-фу.



Следующими стартами для челябинских ушуистов станут первенства и чемпионат страны. Они подойдут в марте 2023 года в Москве.

