В Челябинске появилась спортплощадка для тренировок суперниндзя

100-метровую трассу для гонок с препятствиями оборудовали на стадионе Колющенко

На стадионе имени Колющенко в Челябинске открылась первая в городе профессиональная стометровая полоса препятствий. Она создана по образцу популярного телепроекта «Суперниндзя» и включает в себя рукоходы, альпинистские доски, вертикальный забор, канатный перелет и другие сложные элементы, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Челябинска Алексей Лошкин.

Трасса состоит из препятствий различной сложности: это наклонные платформы, рукоходы «Лестница», «Альпинистские доски» и «Вращение колеса», вертикальный забор, сетка в горизонтальной плоскости, перелет на канате, рампа и баланс.

«Элементы смонтировали на ровном асфальтобетонном покрытии с использованием травмобезопасных матов, чтобы снизить ударное соприкосновение с основанием площадки. Это особо прочные конструкции, способные выдерживать интенсивное движение спортсменов на высоких скоростях», — добавил Алексей Лошкин.

Площадка доступна как профессиональным спортсменам, так и всем желающим проверить свою физическую форму. Размеры и оснащение площадки позволят принимать соревнования всероссийского уровня.