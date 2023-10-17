Сегодня, 17 октября, в Калининском районе Челябинска открыли самую большую в Европе площадку для заездов мотоджимхана. Это первая специализированная трасса в России и самая большая в Европе, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

«Эта трасса стала первой в России, которая специализируется по мотоджимхану. Площадь нового тренировочного поля составила 1,1 гектара, для его покрытия использовали асфальт с повышенным содержанием битума, чтобы выдерживать нагрузку мотоциклов. Также для мотоциклистов построили ангар, где они смогут хранить и ремонтировать свою технику», — рассказал начальник городского спортуправления Максим Клещевников.
Новая трасса сможет принимать соревнования и турниры городского, областного, федерального и мирового уровней. В рамках открытия на ней прошли первый заезды и тренировки мотоспортсменов. Разместилась новая площадка для мотоспорта у автоспортивного комплекса «Трасса 74», расположенного напротив бывшей городской свалки на улице Северный Луч.

Мотоджимхана — это вид состязаний, основанный на проезде специально обозначенной трассы как можно быстрее. В этой дисциплине развиваются навыки управления мотоциклом.