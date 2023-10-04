В Челябинске на улице Турбинной, 63, прошло открытие нового спортивного корта, на котором накануне постелили искусственный газон. Поиграть на новой площадке пришли более 100 юных спортсменов. Они поучаствовали в спортивных эстафетах и творческих конкурсах, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

«На празднике дети и родители получили не только положительные эмоции, но и сладкие призы. На этой площадке тренеры „Спортивного города“ регулярно проводят тренировки по футболу, ОФП, дворовым играм летом и хоккею в зимнее время», — отметили в управлении по физической культуре и спорту.
Добавим, что у челябинцев появилась возможность записать ребенка в спортивную школу, не выходя из дома. Сделать это можно на едином портале государственных услуг. Благодаря новому сервису родители могут выбрать не только вид спорта для занятий ребенка, но и ближайшую к дому спортшколу. Первое областное изучило новые возможности портала госуслуг. Рассказываем, как и что нужно делать.