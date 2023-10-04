В Челябинске постелили искусственный газон на дворовой площадке

Обновленный корт появился на улице Турбинной

«На празднике дети и родители получили не только положительные эмоции, но и сладкие призы. На этой площадке тренеры „Спортивного города“ регулярно проводят тренировки по футболу, ОФП, дворовым играм летом и хоккею в зимнее время»,

— отметили в управлении по физической культуре и спорту.