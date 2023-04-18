В Челябинске подвели итоги первого турнира среди учащихся спортшколы по киберспорту

Соревнования прошли в рамках I молодежного профориентационного форума «на ТЫ с IT»

На базе челябинского Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ завершился первый киберспортивный турнир среди воспитанников муниципальной спортшколы. В финале соревнований выступили 16 школьников средних классов, которые определили звание сильнейших в спортивном симуляторе Rocket League, сообщает пресс-служба ИСТиС.

Организаторами киберспортивных игр выступили Министерство информационных технологий и связи и цифрового развития Челябинской области при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска и Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ.

«В Челябинске работают 35 компьютерных клубов, которые ежегодно посещают свыше 30 тысяч человек ради того, чтобы поиграть и потренироваться. Наш город стал вторым в России и первым на Урале, который открыл у себя муниципальную кибершколу. В классе, где идут занятия, есть профессиональное оборудование, которое позволит качественно подготовиться для дальнейших побед в более крупных соревнованиях», — рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

В матче по Rocket League участвовало 8 групп детей по 10 участников, длина каждого раунда составляла 5 минут. По итогу отборочных соревнований на вылет от каждой группы было выбрано 2 игрока. Таким образом, в финале оказалось 16 спортсменов, которые бились за звание сильнейшего, а матч длился до двух побед.

Соревнования проводились среди детей 12—13 лет. Победителем турнира стал Мирослав Порохня, не потерпевший ни одного поражения. Второе и третье места заняли соответственно Арсений Баторгин и Дмитрий Попов, занимающиеся в одной группе. Руководит процессами тренировок ребят тренер Георгий Лазгачев.

«В глобальной сети я игрок среднего уровня — удается побеждать, но не обходится без поражений. Здесь на турнире было несколько сложных игр, но рад, что все они завершились в мою пользу», — поделился своими впечатлениями от соревнований Мирослав Порохня.

Награждение победителей состоится на молодежном форуме «на ТЫ с IT» 26 апреля. Подарки держатся в секрете, но организаторы говорят, что это будет большой сюрприз от Минцифры.

Форум «на ТЫ с IT» — это площадка для молодежи, которой интересно развиваться, строить карьеру и воплощать в жизнь свои проекты в области информационных технологий. Зарегистрироваться на мероприятия форума можно по ссылке.