В Челябинске подвели итоги турнира по киберспорту «За Танкоград»

Победители представят регион на Кубке России по компьютерному спорту

В южноуральской столице завершились финальные сражения кибертурнира «За Танкоград» в пяти дисциплинах. Победители соревнований представят Челябинскую область на финале Кубка России, сообщает один из организаторов турнира — компания «Ростелеком».

В отборочных боях соревновались 200 геймеров Челябинской области. Кибербои прошли в следующих игровых дисциплинах: World of Tanks, CS:GO, DOTA2, Tekken 7 и Hearthstone. Финалистами турнира «За Танкоград» в соответствующих дисциплинах стали сильнейшие команды региона: Fate_gaming, Top4troicka, «Дорогу молодым», а также по итогам отборов были выбраны самые яркие игроки в играх Tekken 7 и Hearthstone — Гарик Галоян и Артур Веретенников.

На торжественном открытии министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов подчеркнул, что проведение соревнований по киберспорту стало возможным благодаря бурному развитию цифровых технологий в последние 20 лет.

«Россия стала первой страной в мире, которая официально признала киберспорт. Кибератлеты сегодня становятся примером для миллионов молодых людей. В мае в Челябинске прошел чемпионат России по компьютерному спорту. Южноуральским киберспортсменам удалось стать призерами соревнований. Я рад, что челябинцы достойно представляют наш регион на киберспортивных турнирах»,— сообщил Игорь Фетисов.

В финале участники турнира получили призы и промокоды на 90 дней бесплатного просмотра фильмов и сериалов в видеосервисе Wink от компании «Ростелеком». Финалисты дисциплины World of Tanks выиграли также игровое золото от производителя игр Wargaming. Команды победителей будут представлять Челябинскую область на Кубке России по киберспорту.