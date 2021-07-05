В Челябинске подвели итоги шахматного фестиваля «Кубок Южного Урала»

В южноуральской столице выступили около 350 шахматистов из 18 регионов

В Центре международной торговли завершилась программа шахматного фестиваля «Кубок Южного Урала», в котором были представлены три крупных всероссийских турнира, сообщает Федерация шахмат Челябинской области.

В программу фестиваля вошли: этап детского Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 лет и рейтинговый турнир для всех желающих. При этом в каждом из этих турниров участники имели возможность выполнить норматив на международное звание. В общей сложности в турнирах приняли участие 352 спортсмена из 18 регионов России, а также гости из Армении, Сербии, Казахстана и Беларуси.

В турнире категории «А» не оказалось равных известному международному мастеру Андрею Дрыгалову из Кургана. Его победным результатом стали 6,5 очка из 9 возможных. Кроме первого приза в активе талантливого курганца теперь и заветный балл для выполнения гроссмейстерской нормы. Уступил брату пол-очка международный мастер Сергей Дрыгалов. C результатом 5,5 очка тройку призеров замкнул белорусский гроссмейстер Кирилл Ступак.

Победителем турнира категории «В» стал гроссмейстер Алексей Хрущев (Молдова) с результатом 7 очков. Второе место у челябинского мастера FIDE Родиона Раджабова (6,5 очка). Кроме второго приза спортсмен челябинской спортшколы № 9 стал обладателем сертификата, подтверждающего выполнение очередного балла нормы международного мастера. Третье место осталось за гроссмейстером из Черногории Драгомиром Косичем (5 очков).

Турнир «С» с возможностью выполнения звания международного женского мастера определил победительницей Анастасию Дубникову (7 очков, Екатеринбург). Второе место досталось женскому гроссмейстеру Марии Геворгян из Армении, завершившей турнир с результатом 6,5 очка. Третьей к финишу турнира пришла женский международный мастер Альфия Насыбуллина, представляющая Казахстан.

В рейтинговом турнире «D» приняли участие 62 шахматиста самого разного возраста. Наибольшее количество очков набрал тренер челябинской СШ № 9, мастер ФИДЕ Андрей Маценко. Вторым стал международный мастер Виктор Колмачевский (ХМАО), третий приз увез в Сатку Альберт Байгильдин.

Отметим и успешное выступление юных южноуральских шахматистов. В категории «девочки до 9 лет» победу одержала София Киммель из Магнитогорска. Вероника Маслова из Челябинска стала лучшей среди девочек до 13 лет, а ее землячка Елизавета Телелюхина завоевала золото среди девушек до 15 лет. Еще одно золото в копилку Челябинской области положил Данис Даниленко, показавший лучший результат среди юношей до 15 лет.

Организаторами масштабных шахматных соревнований выступили Федерация шахмат России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинская областная федерация шахмат.