В Челябинске завершился региональный этап всероссийских соревнований по кибербоксу. В турнире приняли участие как профессиональные боксеры, так и киберспортсмены из Челябинска, Копейска, Миасса, Усть-Катава. Финалисты представят регион на всероссийском финале в Москве, сообщает Федерация бокса Челябинской области.
Среди призеров только 15-летний Матвей Кислицын из Усть-Катава, занявший 3-е место, занимался боксом. Серебро завоевал Виктор Полушин из Миасса. Чемпионом первых в истории Челябинской области соревнований по кибербоксу стал Байзаров Антон из Копейска.
Спортсмены, занявшие 1-е и 2-е места, получили право представлять Челябинскую область на всероссийском финале, который пройдет 27 августа в Москве. Призовой фонд финала — 5 млн рублей, 1,5 млн из которых достанутся победителю.
Напомним, что российская команда Team Spirit заняла второе место на турнире по Dota 2. Киберспортсмены получили 750 тысяч долларов.
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