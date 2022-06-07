В Челябинске подвели итоги проекта по плаванию «Путь чемпиона»

В межрегиональных соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов

В челябинском бассейне «Строитель» прошел финал Межрегионального турнира по плаванию «Путь чемпиона». Эти соревнования состояли из шести этапов, которые проводились в городах области — Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Миассе, Троицке и Южноуральске. На финальных стартах в Челябинске были определены сильнейшие пловцы региона в различных возрастных категориях, сообщает региональная федерация плавания.

«Путь чемпиона» является продолжением серии межрегиональных турниров по плаванию «Я стану чемпионом» для детей младшего возраста. Он включает в себя состязания на дистанциях во всех стилях плавания, а также эстафеты. По итогам шести этапов турнира велся рейтинг участников (подсчет очков по таблице FINA), по результатам которого лучшие спортсмены и их тренеры были награждены в финале ценными и памятными призами и грамотами федерации.

Соревнования собрали свыше 300 участников из городов Челябинской области, а также ближайших регионов: Республики Башкортостан и Свердловской области.

«Сегодняшний финальный турнир — это не просто итог тех шести этапов, которые были ранее, это итог работы в течение всего сезона и напряженных тренировок. Поэтому я всем желаю легкой воды и не терять боевой настрой», — поприветствовал участников финала министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

По итогам сезона-2021/22 также были награждены спортсмены, показавшие наилучшие результаты на всероссийских соревнованиях, — Екатерина Гузик и Александр Михайлин.

«Год получился продуктивным. Приятно видеть, что на финальных стартах собралось так много зрителей, дети горят желанием показать все, чему научились», — добавил президент региональной федерации плавания Валерий Галеев.