В Челябинске завершился Кубок Законодательного собрания Челябинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Межрегиональный турнир прошел среди мужчин старше 18 лет и юношей 16-17 лет. Более 100 бойцов из 25 регионов сошлись в южноуральском октагоне, сообщает региональный Минспорт.
На торжественной церемонии открытия с приветственными словами выступили заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев, первый заместитель министра спорта Челябинской области Анна Кодина и другие почетные гости.
«Мы уже второй раз проводим в Челябинской области такой крупный турнир по ММА. Первенство и чемпионат УрФО, который проходил в Челябинске, получил высокие оценки сообщества ММА. Я надеюсь, что Кубок Законодательного собрания Челябинской области закрепится и будет проводиться ежегодно на высоком уровне и мы также тепло будем встречать спортсменов, а побеждать будет сильнейший», — рассказала Анна Кодина.
На Кубке Законодательного собрания приняли участие победители и призеры всероссийских соревнований. Челябинские бойцы завоевали 19 наград: 6 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей.
Добавим, что ранее в спортивном комплексе «МТС Арена» завершился международный турнир по ММА. Семь команд из разных стран сражались за Кубок губернатора Санкт-Петербурга. В составе сборной России победителями соревнований стали челябинцы Кирилл Воронов и Паем Ибодилоев.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города