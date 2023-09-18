В Челябинске завершился Кубок Законодательного собрания Челябинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Межрегиональный турнир прошел среди мужчин старше 18 лет и юношей 16-17 лет. Более 100 бойцов из 25 регионов сошлись в южноуральском октагоне, сообщает региональный Минспорт.
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На торжественной церемонии открытия с приветственными словами выступили заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев, первый заместитель министра спорта Челябинской области Анна Кодина и другие почетные гости.
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«Мы уже второй раз проводим в Челябинской области такой крупный турнир по ММА. Первенство и чемпионат УрФО, который проходил в Челябинске, получил высокие оценки сообщества ММА. Я надеюсь, что Кубок Законодательного собрания Челябинской области закрепится и будет проводиться ежегодно на высоком уровне и мы также тепло будем встречать спортсменов, а побеждать будет сильнейший», — рассказала Анна Кодина.
На Кубке Законодательного собрания приняли участие победители и призеры всероссийских соревнований. Челябинские бойцы завоевали 19 наград: 6 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей.
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Добавим, что ранее в спортивном комплексе «МТС Арена» завершился международный турнир по ММА. Семь команд из разных стран сражались за Кубок губернатора Санкт-Петербурга. В составе сборной России победителями соревнований стали челябинцы Кирилл Воронов и Паем Ибодилоев.