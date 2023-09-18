В Челябинске подвели итоги Кубка законодательного собрания по ММА

Южноуральские спортсмены завоевали 19 медалей на межрегиональном турнире

«Мы уже второй раз проводим в Челябинской области такой крупный турнир по ММА. Первенство и чемпионат УрФО, который проходил в Челябинске, получил высокие оценки сообщества ММА. Я надеюсь, что Кубок Законодательного собрания Челябинской области закрепится и будет проводиться ежегодно на высоком уровне и мы также тепло будем встречать спортсменов, а побеждать будет сильнейший»,

— рассказала Анна Кодина.