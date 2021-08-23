В Челябинске подвели итоги хоккейного турнира памяти Валерия Карпова

Команда «Трактор-2005» заняла последнее место

В ледовом дворце хоккейной школы «Трактор» завершился ежегодный турнир памяти Валерия Карпова. В нем принимали участие шесть команд игроков 2005 года рождения. По итогам сыгранных встреч челябинские юниоры заняли последнюю строчку, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В первый игровой день «Трактор-2005» проиграл магнитогорскому «Металлургу» с разгромным счетом — 1:7. После мощнейшего поражения хоккеисты, кажется, взяли себя в руки: следующий матч с «Югра-ЮКИОР» челябинцы оставили за собой — 3:2. Но уже в последующие два дня удача вновь была не на стороне «черно-белых»: противостояние с «Авангардом» из Омска закончилось со счетом 2:8, а с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 1:3. В заключительной встрече они также не смогли переиграть сверстников из Екатеринбурга — 2:5 в пользу «Авто-Спартаковца».

Так, юниоры «Трактора» на домашнем турнире пропустили 25 шайб, в ответ же забили всего девять, не войдя в число сильнейших команд турнира. Первую позицию занял «Салават Юлаев» (Уфа). На второй строчке расположились магнитогорцы, а замкнули тройку юные хоккеисты «Авангарда». Сразу после заключительной игры турнира состоялась церемония награждения команд-призеров и лучших игроков соревнований.

Напомним, турнир памяти Валерия Карпова проходил в Челябинске уже в шестой раз. В этом году его участниками стали: команда «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Авангард» (Омск) и «Югра-ЮКИОР» (Ханты-Мансийск).

Автор: София Поромова.