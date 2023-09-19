В челябинском образовательном центре № 2 завершился ежегодный спортивный фестиваль национальных видов спорта. В этом году турнир впервые прошел среди общеобразовательных организаций. За победу сражались 16 команд из 14 школ города, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Фестиваль проводился в формате эстафеты. Школьные команды за определенное время проходили задания по различным видам спорта (якутская борьба, лапта, городки, тхэквондо, стрельба из башкирского лука, русские шашки, дженга, носилки, нарды, метание ножей), а также два этапа на эрудицию и знание истории.

Победителем фестиваля стала команда школы № 141, серебряные награды завоевала школа-интернат спортивного профиля, а третье место у команды школы № 6.

«Основной целью фестиваля является создание условий для популяризации физкультурно-спортивного движения в области национальных видов спорта, развитие и формирование дружеских отношений, принципов здорового образа жизни, взаимного уважения, честной игры среди подрастающего поколения», — отметили организаторы.
Юных спортсменов поддерживали болельщики и горожане, которые наблюдали выступления творческих коллективов. Также все желающие поучаствовали в викторинах на тему спорта и выиграли спортивную атрибутику.

Добавим, что накануне в новом сквере у спортшколы «Алмаз» в Тракторозаводском районе Челябинска прошел большой спортивный праздник — «День бокса Южного Урала». Для гостей и жителей города организаторы приготовили несколько спортивных и интерактивных площадок, развлекательную программу, мастер-классы от титулованных чемпионов. Посетили событие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Международной ассоциации бокса (IBA), президент Федерации бокса России Умар Кремлев.