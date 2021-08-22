В Челябинске подвели итоги чемпионата области по баскетболу 3×3

Победителями турнира стали команды из Златоуста и Миасса

На спортивной площадке Дворца пионеров и школьников им. Крупской завершился финал чемпионата Челябинской области по баскетболу 3×3. Победителями турнира стали мужская команда «Уралец» из Златоуста и миасское «Торпедо» в состязаниях среди женщин, сообщает региональная Федерация баскетбола.

На финальные матчи в Челябинск прибыли сильнейшие команды региона, выигравшие два отборочных турнира, прошедших в Магнитогорске и Миассе. В решающих сражениях за победу в южноуральской столице боролись 8 мужских и 6 женских команд.

Знойная жара не помешала проведению спортивному празднику. Ярким украшением турнира стало выступление мужских команд. Уже на групповом этапе результаты преподнесли несколько сюрпризов. В первом квартете явными фаворитами и претендентами на выход в плей-офф считались баскетболисты из «ММК». Они и подтвердили свой класс, выиграв все свои матчи. За вторую путевку велась ожесточенная борьба, однако капитан и основатель команды «Уралец» из Златоуста Святослав Накоряков получил травму ноги и вынужден был сойти с турнира. Тем не менее, команда сумела-таки занять желаемое второе место и выйти в плей-офф.

В другом квартете фаворитом считалась команда «Челбаскет». Однако уже в первом матче челябинцы потерпели поражение от клуба «Alcatraz». И все же именно «Челбаскет» с командой «Миасс» сумели пройти дальше. Правда, в полуфинале оба вынуждены были выбыть из борьбы за победу. «ММК» и «Уралец» пусть и не без проблем, но выиграли у «Челбаскета» и «Миасса» и вышли в финал.

Решающий поединок получился очень напряженным и драматичным. Обескровленные потерей своего капитана, златоустовцы смогли сплотиться и выдать отличный матч. Андрей Егоров, Михаил Чернов и Александр Темников были неудержимы. Им удалось выиграть 17:15 и стать победителями турнира.

В женском финале встретились баскетболистки миасского «Торпедо» и магнитогорские «Стальные львицы». Здесь сильней оказалась команда из Миасса. Замкнула тройку призеров еще одна команда из Магнитогорска.

Лучшими игроками турнира были признаны Михаил Чернов («Уралец» Златоуст) и Карина Переменина («Торпедо» Миасс). Мероприятие прошло при поддержке Федерации баскетбола Челябинской области и Челябинской ассоциации баскетбола 3×3.