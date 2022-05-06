В Челябинске почтили память спортсменов, погибших в Великой Отечественной войне

Юные атлеты и их наставники возложили цветы к мемориалу у ЛД «Уральская молния»

Сегодня, 6 мая, на площадке перед ледовым дворцом «Уральская молния» в Челябинске прошел торжественный митинг в честь Дня Победы. Его участники возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам, погибшим в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Это уже традиционное ежегодное мероприятие, на котором в чествовании спортсменов-ветеранов ВОВ и тружеников тыла принимают участие представители спортивной общественности и воспитанники детско-юношеских спортшкол.

«Нам важно сохранять преемственность поколений, рассказывать юным ребятам о том, какой разрушительной может быть война для человечества и какой великий подвиг совершили наши отцы, деды и прадеды, защитив страну от фашизма», — отметил председатель городского совета ветеранов спорта Алексей Русаков.

В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников, председатель совета ветеранов спорта города Челябинска Алексей Русаков. Они и другие почетные гости возложили цветы к памятнику спортсменам, погибшим за Родину.