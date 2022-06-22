В Челябинске почтили память спортсменов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Традиционный митинг в День памяти и скорби прошел у ЛД «Уральская молния»

Сегодня, 22 июня, на площадке перед ледовым дворцом «Уральская молния» прошел митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны. Его участники возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Это традиционное мероприятие, на котором собрались ветераны войны, труженики тыла, ветераны спорта. На митинге напомнили о земляках, погибших в годы войны, и южноуральских спортсменах, которые с первых же дней отправились на фронт.

«Мы не случайно собираемся каждый год именно в этом месте. Здесь и ледовый дворец „Уральская молния“, и Центральный стадион города Челябинска, и школа бокса „Алмаз“, и „Динамо“. Это место — сосредоточение всех спортивных усилий по подготовке спортсменов», — поделился с корреспондентом ИА «Первое областное» председатель совета ветеранов спорта города Челябинска Алексей Русаков.

«В этот день, День памяти и скорби, мы обязаны помнить о тех потерях, которые понесла наша страна 81 год назад. Произошли трагические события. Но в это же время этот день, на мой взгляд, можно назвать днем единения, потому что именно в этот день начался путь к нашей победе», — подчеркнул министр спорта области Александр Гриб.

В мероприятии также приняли участие представители управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска, председатель городского совета ветеранов спорта Алексей Русаков. Они почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к стеле погибших воинов-спортсменов.

Автор: Алексей Борякин.

Фото автора и регионального Минспорта.