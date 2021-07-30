Организаторы чемпионата России по боксу в Челябинске объявили о переносе соревнований

Турнир, который должен был пройти 22—28 августа, состоится в ноябре

Чемпионат России по боксу среди женщин, который должен был пройти в Челябинске в конце августа 2021 года, перенесен на ноябрь. Такое решение приняла Федерация бокса России совместно с организационным комитетом, созданным в Челябинской области, сообщает Федерация бокса России.

«Чемпионат России среди женщин проводится не только для выявления сильнейших спортсменок в стране, но и для популяризации бокса. Поэтому нам важно, чтобы на трибунах соревнований присутствовало как можно большее число болельщиков, чего сейчас мы гарантировать не можем. Надеемся, что к концу осени благодаря программе вакцинации ситуация изменится и жители Челябинской области смогут воочию насладиться поединками лучших спортсменок России. А мы, в свою очередь, призываем жителей страны к активной вакцинации», — пояснил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Основной площадкой проведения чемпионата России останется дворец спорта «Юность». В соревнованиях, как и планировалось, примут участие около 300 спортсменок. Чемпионат России среди женщин пройдет по новым правилам Международной ассоциации бокса (AIBA), которые вступают в силу с 1 августа 2021 года. Победительниц выявят не в 10, как было ранее, а в 12 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит 12 миллионов рублей. Также чемпионки во всех весовых категориях получат автомобили.

Отметим, что женский чемпионат России по боксу пройдет в Челябинской области уже во второй раз. Впервые регион принял главные женские соревнования страны по боксу в 2010 году. Челябинская область известна сильным составом тренеров и хорошей инфраструктурой детско-юношеских школ, поэтому является одной из ключевых для развития бокса в России.