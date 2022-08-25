В Челябинске 28 августа перекроют движение на время проведения марафона

В ближайшее воскресенье с 6 до 15 часов будет частично перекрыто движение по улицам Салавата Юлаева и Университетской набережной

В южноуральской столице 28 августа состоится 15-й по счету Челябинский марафон, который будет проходить по улицам города. На время проведение мероприятия ГИБДД в период с 6:00 до 15:00 частично закроет движение по улицам Салавата Юлаева и Университетской набережной, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский марафон-2022 соберет около 2500 спортсменов и любителей бега. Организаторы подготовили для участников четыре забега по трассе, которая проходит по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева и Университетская набережная. Старт будет дан от ледовой арены «Трактор».

В связи с этим в период с 6:00 до 15:00 28 августа будет перекрыто движение на участках:

— перекресток пр. Победы и ул. Салавата Юлаева;

— ул. Салавата Юлаева от пр. Победы до ул. Академика Макеева;

— перекресток ул. Салавата Юлаева и ул.250 лет Челябинску;

— перекресток ул. Салавата Юлаева и ул. Братьев Кашириных;

— перекресток ул. Салавата Юлаева и ул. Академика Макеева;

— ул. Университетская Набережная от ул. Академика Макеева до ул. Северо- Крымская.

Также невозможен будет выезд на ул. Университетская Набережная с улиц Чичерина, Наркома Малышева, Молодогвардейцев и Чайковского.

Накануне стало известно о призовом фонде Челябинского марафона, который составил 500 тысяч рублей. Премиальные получат победители и призеры соревнований на каждой из четырех дистанций, получат шанс подняться на пьедестал почета и участники, показавшие лучшие результаты в своих возрастных категориях.

Все участники Челябинского марафона — 2022 на финише получат стильные медали с изображением знаменитого трактора С-60 «Сталинец», выпущенного на ЧТЗ в 1933 году. При этом для каждой дистанции медали одинаковые, но различаются цветом ленты — зеленая (1 км), оранжевая (10 км), синяя (полумарафон) и красная (марафон).

Инфографика — Алексей Луканенков