В Челябинске 23 февраля состоится памятное мероприятие, посвященное 100-летней годовщине со дня рождения заслуженного тренера РСФСР по хоккею Николая Сидоренко. Специалист воспитал множество хоккеистов и тренеров. Каждый год ветераны проводят встречи, на которых вспоминают великого тренера.
Николай Сидоренко стоял у истоков челябинского хоккея. Возглавляя команду «Наука» (впоследствии «Буревестник», «Урожай», «Сельхозвузовец»), он становился победителем студенческих универсиад и вывел команду в Высшую лигу отечественного хоккея. В сезоне 1962—1963 специалист был назначен старшим тренером хоккейного клуба «Трактор».
Николай Сидоренко обладал особым чутьем на таланты. Его воспитанники играли во многих хоккейных клубах СССР на ведущих позициях и становились хорошими тренерами. Наиболее известные выступали за сборную СССР — Владимир Киселев, Вечеслав Быков, Сергей Бабинов, ставшие чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр.
Специалист оставил очень яркий след в Челябинском хоккее, много лет возглавлял тренерский совет федерации хоккея Челябинской области. Также Николай Сидоренко проработал на кафедре физического воспитания ЧИМЭСХ (сейчас Южно-Уральский государственный аграрный университет) свыше 40 лет. Но даже выйдя на заслуженный отдых, тяжело болея, он всегда интересовался делами университета и хоккейной команды.
Отметим, что каждый год хоккейные ветераны организуют встречи, на которых вспоминают великого тренера. Нападающий Сергей Ордин написал стихи, посвященные хоккею, команде и тренеру. Валерий Корякин с друзьями оформил их музыкальным сопровождением. Эта песня стала гимном ветеранов.
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