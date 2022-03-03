В Челябинске 5 марта пройдет празднование Дня зимних видов спорта, посвященного 8-й годовщине проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Состоятся соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, а также мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и керлингу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Состязания пройдут в Центре спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Л.П. Скобликовой. Торжественная церемония открытия начнется в 13:00, а начало соревнований и мастер-классы — в 13:10.
«День зимних видов спорта — прекрасная возможность для детей и молодежи интересно и с пользой провести время, попробовать свои силы в разных видах спорта и выбрать то, чем они будут заниматься дальше уже на профессиональном уровне», — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.
Напомним, что День зимних видов спорта празднуется с 2015 года с целью повышения у жителей Российской Федерации интереса к здоровому образу жизни, физкультуре и непосредственно к зимним видам спорта, а также приурочен к годовщине открытия XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
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