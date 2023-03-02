В Челябинске отметили всероссийский День зимних видов спорта

В празднике приняли участие более 1600 любителей спорта

Челябинская область присоединилась к празднованию всероссийского Дня зимних видов спорта. На льду дворца «Уральская молния» собрались спортсмены, студенты, воспитанники спортшкол и просто любители спорта. На празднике выступили фигуристы, хоккеисты, а также прошли мастер-классы по керлингу, олимпийская викторина и массовое катание на коньках, сообщает региональный Минспорт.Любители спорта приняли участие в конькобежных забегах, получив на финише памятные дипломы, медали, подарки и возможность взойти на пьедестал почета. Юные спортсмены выступили в эстафетах. Команды по шорт-треку разыграли награды на символической дистанции в 2023 метров. В общей сложности праздник зимнего спорта посетили около 1600 человек.Добавим, что ранее в Челябинске прошла «Студенческая спортивная ночь» на коньках. Южноуральские студенты приняли участие в массовом катании и конкурсах. Также состоялось награждение тренеров, председателей спортивных клубов и победителей универсиады.