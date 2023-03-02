Челябинская область присоединилась к празднованию всероссийского Дня зимних видов спорта. На льду дворца «Уральская молния» собрались спортсмены, студенты, воспитанники спортшкол и просто любители спорта. На празднике выступили фигуристы, хоккеисты, а также прошли мастер-классы по керлингу, олимпийская викторина и массовое катание на коньках, сообщает региональный Минспорт.
Любители спорта приняли участие в конькобежных забегах, получив на финише памятные дипломы, медали, подарки и возможность взойти на пьедестал почета. Юные спортсмены выступили в эстафетах. Команды по шорт-треку разыграли награды на символической дистанции в 2023 метров. В общей сложности праздник зимнего спорта посетили около 1600 человек.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес