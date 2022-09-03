В Челябинске открыли стелу в память о погибших боксерах

Монумент расположен у одной из старейших в городе спортшколе «Алмаз»

Сегодня, 3 сентября, в Ленинском районе города Челябинска в торжественной обстановке состоялось открытие стелы памяти погибшим боксерам. Монумент открыли рядом с одной из старейших в городе спортшколы «Алмаз» в сквере у ДК «Станкомаш», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Спортивная школа «Алмаз» по боксу является одной из старейших в Челябинске. Основанная в 1970 году, она подготовила плеяду ярких и талантливых спортсменов, воспитала немало мастеров спорта. Сегодня ее традиции продолжают нынешнее поколение, среди которых выделяются победители и призеры чемпионатов страны Андрей Стоцкий, Ирина Автина, Елизавета Карташкова и другие. Символично, что стела памяти погибшим боксерам Челябинска появилась именно здесь, у ДК «Станкомаш» — обители одной из старейших боксерских школ города.

«Это пока первый и единственный памятник такого рода. Есть такая великолепная фраза: „Нет будущего у нации, которая не помнит своего прошлого“. Эта стела напоминание о прошлом. О том, что мы должны ценить настоящее и думать о будущем. Школа „Алмаз“ с великими и богатыми традициями. И очень правильно, что такой монумент установлен именно здесь», — считает исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

«В сердцах поколений на все времена. Посвящается спорту сильных и отважных — тренерам, спортсменам и всем, причастным к боксу», — выгравировано на стеле, центральной композицией которой стали боксерские перчатки и «груша». Монумент появилась по инициативе родительского комитета воспитанников спортшколы «Алмаз».

«Идея установки такой стелы появилась около года назад. Много времени у инициативной ушло на разработку эскизного проекта, согласования, решения по месту установки монумента. Сегодня мы видим конченый результат этой большой и скрупулезной работы. Благо, что все это совпало с благоустройством сквера у ДК „Станкомаш“. И эта стела, несомненно, станет его украшением», — считает директор СШОР «Алмаз» Владимир Репкин.

Начальник Управления по ФКиС Администрации Челябинска Максим Клещевников пожелал юным воспитанникам спортшколы «Алмаз» продолжить те традиции, которые закладывали их предшественники, продолжить ковать победы на всероссийских и международных соревнованиях. Организаторы акции вручили благодарственные письма и грамоты всем тем, кто проявил участие в открытии стелы.

Отметим, что на сегодняшний день в спортшколе «Алмаз» открыто 6 отделений бокса в разных районах города, в которых занимаются около 700 спортсменов.