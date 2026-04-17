В Челябинске открыли регистрацию на трейловый забег «Сердце столицы»

Организаторы предложили горожанам на выбор четыре дистанции

Организаторы трейлового забега «Сердце столицы», который пройдет 26 апреля в Челябинске, объявили о старте регистрации. Участников ждут дистанции от 800 метров до 21 километра, а финишеров — памятные медали. Присоединиться к легкоатлетическим забегам могут как профессиональные спортсмены, так и любители, включая детей от трех лет, сообщает пресс-служба челябинской мэрии.

Каждый участник забега получит стартовый пакет с нагрудным номером и встроенным индивидуальным датчиком записи времени, подарками от партнеров. А тот, кто пробежит всю дистанцию, будет награжден медалью финишера. Впервые в истории события пройдет онлайн-марафон — присоединиться можно из любого города.

Дистанции на любой вкус и возраст. Участникам предлагается четыре варианта трассы:

800 м — детский забег для спортсменов от 3 до 12 лет;

5 км — для всех желающих от 12 до 70 лет;

10 км — для мужчин и женщин от 18 до 70 лет;

21 км — настоящий вызов для опытных легкоатлетов (от 18 до 70 лет).

Старт и финиш всех забегов — на стадионе имени Е. Елесиной.

«В Челябинске проводится много качественных спортивных мероприятий, и по уровню организации их можно сравнить разве что с Москвой и Санкт-Петербургом. „Сердце столицы“ станет одним из таких стартов, чтобы в очередной раз доказать, что Южный Урал достоин звания самого спортивного региона страны», — отметил начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных.

Регистрация на забег уже открыта на сайте: rungorun.ru. Событие реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».

