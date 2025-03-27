В Челябинске открыли региональное отделение движения «Здоровое Отечество»

Его возглавил боксер Эдуард Абзалимов

В Челябинске состоялось официальное открытие регионального отделения общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Его председателем в ходе конференции избран заслуженный мастер спорта по боксу Эдуард Абзалимов, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Главная цель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» — работать в сфере патриотического воспитания, социальной адаптации и спортивной деятельности, в том числе оказывая поддержку бойцам, вернувшимся из зоны СВО. Собственно, Эдуард Абзалимов этим занимается последние полтора года в своей работе.

Поблагодарить его за активную позицию и патриотическое воспитание молодежи прибыли из Москвы почетные гости. Среди них исполнительный директор общероссийского движения «Здоровое Отечество» Дарья Автономова и общественный деятель Дарья Четвергова.

В рамках события прошли три мероприятия: зарядка для жителей Челябинской области от титулованных спортсменов, официальная конференция и визит в пункт отбора на военную службу по контракту.

Зарядку для южноуральцев провели Эдуард Абзалимов, а также дзюдоист Денис Ярцев, боксерша Александра Кулешова и легкоатлетка Евгения Зинурова. По ее окончании прошла фото- и автограф-сессия.

По окончании мероприятия состоялась конференция, на которой единогласно председателем Челябинского регионального отделения движения был избран заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион Европы Эдуард Абзалимов. Его кандидатура была поддержана единогласно.